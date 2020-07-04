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Дані Алвес переконав Артура проміняти Барселону на Ювентус – легендарний захисник робив так само

4 липня 15:59 - Читать на русском
Дані Алвес переконав Артура проміняти Барселону на Ювентус – легендарний захисник робив так само
Артур та Алвес у збірній Бразилії / Getty Images

Колишній захисник Барселони Дані Алвес посприяв переходу свого співвітчизника Артура в Ювентус.

Дзвінки Алвеса стали важливим аргументом у рішенні хавбека переїхати в Турин, інформує ESPN.

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Артур до останнього не хотів покидати Барселону, однак 37-річний захисник запевнив, що в Ювентусі будуть не гірші перспективи. Свого часу Алвес також покидав Камп Ноу заради "Старої синьйори", щоправда, протримався в Італії лише сезон. Консультацію Артуру давали й нинішні бразильці Ювентуса – Алекс Сандро та Дуглас Коста.

Нагадаємо, Барселона продала вихованця Греміо за 72 млн євро, ще 10 млн передбачені бонусами.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Іспанія Барселона Барселона Артур Дані Дані Алвес
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