Дані Алвес переконав Артура проміняти Барселону на Ювентус – легендарний захисник робив так само

Колишній захисник Барселони Дані Алвес посприяв переходу свого співвітчизника Артура в Ювентус.

Дзвінки Алвеса стали важливим аргументом у рішенні хавбека переїхати в Турин, інформує ESPN.

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Артур до останнього не хотів покидати Барселону, однак 37-річний захисник запевнив, що в Ювентусі будуть не гірші перспективи. Свого часу Алвес також покидав Камп Ноу заради "Старої синьйори", щоправда, протримався в Італії лише сезон. Консультацію Артуру давали й нинішні бразильці Ювентуса – Алекс Сандро та Дуглас Коста.

Нагадаємо, Барселона продала вихованця Греміо за 72 млн євро, ще 10 млн передбачені бонусами.

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