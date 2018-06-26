Далич: Сампаоли нельзя назвать великим тренером

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал поведение Хорхе Сампаоли после матча ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия.

"Очень жаль, что Хорхе Сампаоли не поздравил меня с победой после игры. Я никогда не уходил из поля, не поздравив соперника, независимо от того, выиграл или проиграл.

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Перед матчем подарил Хорхе Сампаоли футболку сборной Хорватии. Надеюсь, он это запомнит.

Нужно иметь достоинство и найти силы, чтобы поздравить соперника с победой. Хорхе Сампаоли не сделал этого и упал в моих глазах. После такого поступка ему нельзя называть великим тренером", – цитирует Далича 24sata.hr