toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

Далич: Сампаоли нельзя назвать великим тренером

06:00 9 Читати українською
Далич: Сампаоли нельзя назвать великим тренером
Златко Далич / фото: сайт сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич раскритиковал поведение Хорхе Сампаоли после матча ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия.

"Очень жаль, что Хорхе Сампаоли не поздравил меня с победой после игры. Я никогда не уходил из поля, не поздравив соперника, независимо от того, выиграл или проиграл.

ЧМ-2018: игроки сборной Аргентины самостоятельно выберут состав на матч с Нигерией

Перед матчем подарил Хорхе Сампаоли футболку сборной Хорватии. Надеюсь, он это запомнит.

Нужно иметь достоинство и найти силы, чтобы поздравить соперника с победой. Хорхе Сампаоли не сделал этого и упал в моих глазах. После такого поступка ему нельзя называть великим тренером", – цитирует Далича 24sata.hr

ЧМ-2018 2 тур

Аргентина - Хорватия: Четверг 21 июня 2018

Аргентина
Матч окончен
0 : 3
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли Аргентина - Хорватия Хорватия Хорватия Златко Далич Златко Далич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
48
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук