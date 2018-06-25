ЧС-2018: гравці збірної Аргентини самостійно оберуть склад на матч з Нігерією

Гравці збірної Аргентини самостійно визначать стартову одинадцятку на матч 3 туру чемпіонату світу 2018 проти Нігерії.

Таку сенсаційну інформацію повідомив легендарний екс-футболіст збірної Аргентини Рікардо Джусті.

"Гравці самостійно обиратимуть склад на матч проти Нігерії. Це факт. Я говорив з менеджером збірної Хорхе Бурручагою. Хорхе Сампаолі не буде брати участь у цьому процесі.

Якщо Сампаолі захоче бути присутнім на лаві запасних під час матчу, то так і буде. Якщо ні – немає проблем", – цитує Джусті Mirror.

Мессі – безхарактерний: як найкращий гравець світу (тимчасово) перетворився у посередність

Раніше ЗМІ писали, що Ліонель Мессі та Хав'єр Маскерано візьмуть на себе функції тренерського штабу та назвуть стартовий склад на матч проти Нігерії. Після цього в Асоціації футболу Аргентини (AFA) показово заперечили усі чутки, заявивши про продовження співпраці з Сампаолі.

Нагадаємо, у ЗМІ лунала інформація, що Хорхе може бути звільненим зі збірної напередодні матчу проти Нігерії через прохання Лео Мессі та Ко. Причина – розгромна поразка 0:3 аргентинців від збірної Хорватії у 2 турі ЧС-2018.

Матч між збірними Аргентини та Нігерії відбудеться 26 червня.