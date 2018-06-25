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ЧС-2018: гравці збірної Аргентини самостійно оберуть склад на матч з Нігерією

24 червня 12:42 4311 Читать на русском
ЧС-2018: гравці збірної Аргентини самостійно оберуть склад на матч з Нігерією
Ліонель Мессі

Гравці збірної Аргентини самостійно визначать стартову одинадцятку на матч 3 туру чемпіонату світу 2018 проти Нігерії.

Таку сенсаційну інформацію повідомив легендарний екс-футболіст збірної Аргентини Рікардо Джусті.

"Гравці самостійно обиратимуть склад на матч проти Нігерії. Це факт. Я говорив з менеджером збірної Хорхе Бурручагою. Хорхе Сампаолі не буде брати участь у цьому процесі.

Якщо Сампаолі захоче бути присутнім на лаві запасних під час матчу, то так і буде. Якщо ні – немає проблем", – цитує Джусті Mirror.

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Раніше ЗМІ писали, що Ліонель Мессі та Хав'єр Маскерано візьмуть на себе функції тренерського штабу та назвуть стартовий склад на матч проти Нігерії. Після цього в Асоціації футболу Аргентини (AFA) показово заперечили усі чутки, заявивши про продовження співпраці з Сампаолі.

Нагадаємо, у ЗМІ лунала інформація, що Хорхе може бути звільненим зі збірної напередодні матчу проти Нігерії через прохання Лео Мессі та Ко. Причина – розгромна поразка 0:3 аргентинців від збірної Хорватії у 2 турі ЧС-2018.

Матч між збірними Аргентини та Нігерії відбудеться 26 червня.

ЧС-2018 3 тур

Нігерія - Аргентина: Вівторок 26 червня 2018

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ЧС 2018 Головне Ліонель Мессі Ліонель Мессі Аргентина Аргентина Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Нігерія - Аргентина Хав'єр Маскерано Хав'єр Маскерано
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