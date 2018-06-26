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Даліч: Сампаолі не можна назвати великим тренером

06:01 2 Читать на русском
Даліч: Сампаолі не можна назвати великим тренером
Златко Даліч / фото: сайт збірної Хорватії

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч розкритикував поведінку Хорхе Сампаолі після матчу ЧС-2018 Аргентина – Хорватія.

"Дуже шкода, що Хорхе Сампаолі не привітав мене з перемогою після гри. Я ніколи не йшов з поля, не привітавши суперника, незалежно від того, виграв або програв.

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Перед матчем подарував Хорхе Сампаолі футболку збірної Хорватії. Сподіваюся, він це запам'ятає.

Потрібно мати гідність і знайти сили, щоб привітати суперника з перемогою.

Хорхе Сампаолі не зробив цього і впав в моїх очах. Після такого вчинку він не можна називати великим тренером", – цитує Даліча 24sata.hr

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Хорхе Сампаолі Хорхе Сампаолі Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія Златко Даліч Златко Даліч
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