Даліч: Сампаолі не можна назвати великим тренером

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч розкритикував поведінку Хорхе Сампаолі після матчу ЧС-2018 Аргентина – Хорватія.

"Дуже шкода, що Хорхе Сампаолі не привітав мене з перемогою після гри. Я ніколи не йшов з поля, не привітавши суперника, незалежно від того, виграв або програв.

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Перед матчем подарував Хорхе Сампаолі футболку збірної Хорватії. Сподіваюся, він це запам'ятає.

Потрібно мати гідність і знайти сили, щоб привітати суперника з перемогою.

Хорхе Сампаолі не зробив цього і впав в моїх очах. Після такого вчинку він не можна називати великим тренером", – цитує Даліча 24sata.hr