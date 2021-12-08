Златко Далич подписал новый контракт о работе в национальной команде Хорватии до завершения Евро-2024, сообщает сайт местной федерации.

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Специалист возглавляет сборную с 2017 года. Недавно "клетчатые" смогли квалифицироваться на Мундиаль в Катаре, обойдя в последнем матче отбора россиян. Также хорватам под руководством Далича удалось добраться до финала ЧМ-2018, где они уступили сборной Франции.

Напомним, ЧМ-2022 будет проходить в ноябре-декабре из-за климатических особенностей Катара.

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