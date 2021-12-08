Златко Даліч підписав новий контракт про роботу у національній команді Хорватії до завершення Євро-2024, повідомляє сайт місцевої федерації.

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Фахівець очолює збірну з 2017-го. Нещодавно "картаті" змогли кваліфікуватись на Мундіаль в Катарі, обійшовши в останньому матчі відбору росіян. Також хорватам під керівництвом Даліча вдалось дістатись фіналу ЧС-2018, де вони поступились збірній Франції.

Нагадаємо, ЧС-2022 відбуватиметься у листопаді-грудні через кліматичні особливості Катару.

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