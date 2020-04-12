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Далглиш уже выписан из больницы – у легенды Ливерпуля диагностировали коронавирус 2 дня назад

10:32 19 Читати українською
Далглиш уже выписан из больницы – у легенды Ливерпуля диагностировали коронавирус 2 дня назад
Кенни Далглиш / Reuters

Легендарный экс-игрок и тренер Ливерпуля Кенни Далглиш уже вернулся домой после госпитализации из-за коронавируса.

Далглиш выписан из больницы уже через 2 дня после обнаружения коронавируса, сообщает Sky Sports.

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Отмечается, что болезнь проходит бессимптомно, поэтому Далглиша отпустили домой, где он будет находиться в самоизоляции.

"Персонал больницы был великолепен. Нам повезло, что они у нас есть. Желаю врачам всего наилучшего, потому что они постоянно работают, чтобы помочь стране справиться с этой пандемией. Люди могут подумать, что мое имя как-то повлияло, но в больнице всем предоставляют одинаковую помощь", – цитирует Далглиша Sky Sports.

Напомним, шотландец провел 13 лет в статусе игрока Ливерпуля (118 голов в 355 матчах), а также дважды приходил на тренерский мостик "красных".

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Англия Кенни Далгліш коронавирус Ливерпуль Ливерпуль
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