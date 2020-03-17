Дибала со своей девушкой попытался повторить трюк Зинченко и Влады Седан – до уровня украинцев еще далеко

Форвард Ювентуса Дибала решил приобщить свою половинку к игре с мячом во дворе.

Пауло Дибала загрустил без футбола, поэтому вместе со своей девушкой Орианой решил немного "пофристайлить" во дворе.

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Сначала у пары все получалось хорошо: Пауло и Ориана умело набивали мяч головами. После не слишком точного паса девушка пыталась спасти ситуацию, однако едва не выбила сферу за пределы сада.

Отметим, что ранее подобное упражнение продемонстрировали Александр Зинченко и Влада Седан. У украинской пары такой "фристайл" удался значительно лучше.

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