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Дибала со своей девушкой попытался повторить трюк Зинченко и Влады Седан – до уровня украинцев еще далеко

11:14 25 Читати українською
Дибала со своей девушкой попытался повторить трюк Зинченко и Влады Седан – до уровня украинцев еще далеко
Пауло Дибала / Reuters

Форвард Ювентуса Дибала решил приобщить свою половинку к игре с мячом во дворе.

Пауло Дибала загрустил без футбола, поэтому вместе со своей девушкой Орианой решил немного "пофристайлить" во дворе.

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Сначала у пары все получалось хорошо: Пауло и Ориана умело набивали мяч головами. После не слишком точного паса девушка пыталась спасти ситуацию, однако едва не выбила сферу за пределы сада.

Отметим, что ранее подобное упражнение продемонстрировали Александр Зинченко и Влада Седан. У украинской пары такой "фристайл" удался значительно лучше.

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Италия Влада Щеглова (Седан) Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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