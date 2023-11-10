Бывший президент ФК Перемога Фэмис Сагиров заявил, что считает своей ошибкой приглашение в команду бывших лидеров Вереса Дмитрия Немчанинова и Роберта Гегедоша.

"Пригласил чертей с Вереса": президент украинского клуба шокировал историями об экс-лидерах ровенчан

Функционер назвал футболистов "чертами". Дмитрий Немчанинов жестко отвел Сагирову, рассказав свою версию событий.

"Началась война, все ребята были в стрессе. Мы не понимали, что происходит в стране, что с нашими родными. У меня в то время родилась дочь, ей еще месяца не было. Да, мы выпивали, врать не буду

"Когда Сагиров пропал, мы начали писать ему смс. Мы сами собирали деньги, чтобы некоторым ребятам купить билет на самолет. Сагидов говорит, что я – черт? Черт – это, пожалуй, тот, кто бросил команду в затруднительное время", – цитирует футболиста портал Украинский футбол.

Напомним, Гегедош и Немчанинов перебрались в Перемогу в 2022 году, но так и не сыграли за команду ни одного официального матча. Клуб был расформирован с началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины.