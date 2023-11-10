Колишній президент ФК Перемога Феміс Сагіров заявив, що вважає своєю помилкою запрошення до команди колишніх лідерів Вереса Дмитра Нємчанінова і Роберта Гегедоша.

"Запросив чортів з Вереса": президент українського клубу шокував історіями про екс-лідерів рівнян

Функціонер назвав футболістів "чортами". Дмитро Нємчанінов жортко відвовів Сагірову, розповівши свою версію подій.

"Почалася війна, всі хлопці були в стресі. Ми не розуміли, що відбувається в країні, що з нашими рідними. У мене в той час народилась донька, їй ще місяця не було. Так, ми випивали, брехати не буду

"Коли Сагіров пропав, ми почали писати йому смс. Ми самі збирали гроші, щоб деяким хлопцям купити квиток на літак. Сагідов каже, що я ‒ чорт? Чорт ‒ це, мабуть, той, хто кинув команду у скрутний час", – цитує футболіста портал Український футбол.

Нагадаємо, Гегедош і Нємчанінов перебралися до Перемоги в 2022 році, але так і не зіграли за команду жодного офіційного матчу. Клуб був розформований з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України.