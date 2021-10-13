"Четыре очка в спаренных поединках для сборной Украины – это нормально. Если бы мы набирали по четыре очка в каждых спаренных поединках, то мы бы себя абсолютно комфортно чувствовали.

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Нам не хватает силы, чтобы вторую игру сыграть так же, как и первую. Хотя мы и первую сыграли не очень хорошо. Но мы играли на результат. Мы его достигли. И вчера так же могли достичь результата.

Посыпать голову пеплом не нужно. Вероятная ничья в поединке Боснии и Герцеговины и Финляндии создает возможность для того, что нам нужно даже, возможно, и вничью сыграть в Боснии, чтобы занять второе место", – сказал Цыганык в эфире Football Hub.

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