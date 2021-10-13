"У них нет центрального хавбека. У сборной Украины – есть (очевидно, намек на Малиновского – прим.). Если ты берешь Пихалёнка, понимаешь, что он может выполнить ту функцию, придержать мяч, то ты должен его использовать.

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У Петракова просто нет опыта. У него все на интуиции – как боженька даст. Нет логики. Мне не понятны шаги. Он сделал замены позже. Когда мы уже "сели" глубоко", – сказал Цыганык в эфире Football Hub.

Напомним, Александр Петраков не вызывал Руслана Малиновского на октябрьские матчи, а Александр Пихалёнок дважды оказывался вне окончательной заявки. После игры с Боснией и Герцеговиной наставник сборной Украины посетовал на отсутствие замены Николаю Шапаренко.

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