"Чотири очки в спарених поєдинках для збірної України – це нормально. Якби ми набирали по чотири очки в кожних спарених поєдинках, то ми абсолютно комфортно почувалися б.

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Нам не вистачає сили, щоб другу гру зіграти так само, як і першу. Хоча ми і першу зіграли не дуже добре. Але ми грали на результат. Ми його досягли. І вчора так само могли досягти результату.

Посипати голову попелом не потрібно. Можлива нічия в поєдинку Боснії та Герцеговини і Фінляндії створює можливість для того, що нам потрібно навіть, можливо, і внічию зіграти в Боснії, щоб посісти друге місце", – сказав Циганик у ефірі Football Hub.

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