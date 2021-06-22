"Австрийцы просто нас переехали эмоционально и физически благодаря своей психологии. Нельзя ходить по полю и размахивать руками.

"Не знаю, чем это все закончится": Цыганык рассказал об обидах игроков сборной Украины после Австрии

Еще меня начинает возмущать, что наши футболисты привыкли извиняться. Привыкли, что выйдут, попросят прощения, все их погладят по голове и скажут: "Вы молодцы". Зато извинился, правильно же? Это глупости, вы – футболисты – ответственные перед болельщиками и страной, которые создали вам атмосферу на стадионе.

Такого, как вчера, не было ни на одном матче сборной Украины за рубежом. Просто выйти и за всю игру 3 раза ударить по воротам против 17 или 20 выстрелов у австрийцев. Даже не смотрел статистику – визуальное впечатление гораздо ярче. С первой минуты были ошибки, какое-то равнодушие", – признался Цыганык в авторской программе на Youtube.

Добавим, что команда Андрея Шевченко еще имеет шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Для этого ей нужно стать одной из четырех лучших сборных, занявших 3-е места в группах.

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