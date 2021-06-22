"У нас очень большой разрыв между первой одиннадцаткой, которая выходит на поле, и остальными игроками. Есть определенные обиды. Вчера были заметны определенные обиды определенных людей, что они не вышли в стартовом составе. Это было видно после финального свистка.

Украина выйдет в плей-офф Евро-2020 – Gracenote посчитал шансы команды Шевченко

Не хочу делать основательный анализ игры сборной Украины, ведь еще есть шансы на выход в плей-офф. Матч с Австрией – это фальшивый футбол. Я себе представляю состояние Шевченко, когда ты понимаешь, что ничего изменить невозможно. Не смогли достучаться, не смогли докричаться. Не знаю, чем это все закончится.

После Евро будут делаться выводы. Есть определенные предельные моменты, после которых невозможно снова поверить в команду. Разочаровать болельщиков очень просто, влюбить – очень сложно", – заявил Цыганык в своей авторской программе на Youtube.

Несмотря на предпоследнее место в группе С, команда Андрея Шевченко еще имеет шансы на выход в плей-офф Евро-2020. Ее судьба зависит от выступлений других команд.

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