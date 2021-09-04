"Мені страшенно не сподобалося, якою була реакція після зустрічі з Казахстаном. Звинувачувати футболістів – це найлегше. Я сам це можу робити й робив неодноразово. Наставник має брати на себе відповідальність. Коли тренер починає говорити, що він би вийшов та відзначився, бо не може навчити гравців забивати та не робити дитячих помилок...

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Як на мене, тренер несе відповідальність за тих виконавців, яких він випускає на поле. У Караваєва було дуже багато прекрасних матчів. Ніхто не звернув увагу на те, що Олександр на позиції правого латераля виконав неймовірний обсяг бігової роботи, адже потрібно було закривати величезні зони. Потрібно вміти використовувати футболістів, а не реагувати після гри таким чином і робити з них цапів-відбувайлів. Як наслідок, не впевнений, що в колективі буде хороша атмосфера після такого матчу та таких слів. Я дуже сподіваюся, що тренерський штаб і футболісти зроблять висновки з цієї історії та усвідомлять, як необхідно діяти надалі.

З Францією потрібно викластися сповна. І грати не на нічию, а на перемогу! Одне очко нам мало що дає, треба боротися за три. Втім, грати на перемогу з французами, які перед цим не змогли обіграти боснійців – непросте завдання. І розкриватися не можна, і закриватися не треба.

Більше нічиєї для нашої збірної я не бачу. Вірю, що українці зможуть продемонструвати свій максимум. Очікую 100% на полі Маліновського, тому що немає Зінченка та Буяльського. В центрі може вийти Степаненко та Сидорчук. Окрім того, гадаю, що праворуч в обороні з’явиться Тимчик після таких слів про Караваєва. Соболь набігався, тому припускаю, Миколенко гратиме лівого латераля. В центрі оборони розраховую на Кривцова, можливо навіть Сироту побачимо. На флангах – Циганков і Ярмоленко, а на вістрі – безальтернативний Яремчук. Сікан навряд чи вийде з перших хвилин", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Франції відбудеться вже сьогодні, 4 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 21:45.

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