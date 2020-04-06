"Цыганкову и Миколенко еще рано покидать Динамо": два аргумента в пользу киевского клуба

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло убежден, что главные таланты Динамо должны продолжить выступать за "бело-синих".

"Я уверен, что Цыганкову и Миколенко пока не нужно идти. Причина первая – они нужны ДК. Наиграть новых исполнителей на их позиции непросто. Рынок ограничен, и конкурентоспособных игроков почти нет. Можно перечислять много имен, но это все теория. ДК сложная команда и не всем дано в ней адаптироваться. Не все готовы играть под психологическим давлением плюс специфика тренировочного процесса, и тренерский подход к игрокам очень жесткий.

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Причина вторая – их трансферная стоимость на сегодня. Она не соответствует амбициям президента. И это обоснованно. С УПЛ продать игрока за хорошие деньги нереально. Чтобы сделка была выгодна для клуба, нужно чтобы они сыграли в ЛЧ хотя бы 20 матчей в основной стадии. Игры за сборную идут в зачет, но нужно их "светить" на финальной стадии турнира. А это лотерея", – написал Заховайло в facebook.

Напомним, действующие контракты Виталия Миколенко и Витора Цыганкова с Динамо рассчитаны до лета 2023 года.

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