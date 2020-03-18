Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо, – скаут Серии А

Украинский скаут Алекс Великих оценил шансы игроков Динамо перебраться в чемпионат Италии.

"Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо. Также есть интерес и к Попову, но пока только на перспективу. Относительно Цыганкова – скажу из своих наблюдений, что пытаются сбить его цену. Шапаренко как-то потерялся в Динамо, и интерес к нему в Италии угасает. А вот по Цыганкову интерес остается. Думаю, там только вопрос в цене.

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Эти клубы – Рома, Лацио, Наполи в первую очередь. Ювентус и Интер – это клубы высшего уровня, а потому им и игроки необходимы более высокого уровня. Что касается финансовой стороны вопроса, то все вышеперечисленные клубы могут потянуть этих футболистов", – подытожил Великих в комментарии Sport.ua.

Напомним, ранее Миколенко связывали с Миланом. Контракт защитника сборной Украины с Динамо рассчитан до июня 2023-го, его цена за Transfermarkt – 10 млн евро.

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