toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо, – скаут Серии А

07:30 209 Читати українською
Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо, – скаут Серии А
Виталий Миколенко / Сайт Динамо

Украинский скаут Алекс Великих оценил шансы игроков Динамо перебраться в чемпионат Италии.

"Миколенко – главная трансферная цель итальянских клубов среди игроков Динамо. Также есть интерес и к Попову, но пока только на перспективу. Относительно Цыганкова – скажу из своих наблюдений, что пытаются сбить его цену. Шапаренко как-то потерялся в Динамо, и интерес к нему в Италии угасает. А вот по Цыганкову интерес остается. Думаю, там только вопрос в цене.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім

Эти клубы – Рома, Лацио, Наполи в первую очередь. Ювентус и Интер – это клубы высшего уровня, а потому им и игроки необходимы более высокого уровня. Что касается финансовой стороны вопроса, то все вышеперечисленные клубы могут потянуть этих футболистов", – подытожил Великих в комментарии Sport.ua.

Напомним, ранее Миколенко связывали с Миланом. Контракт защитника сборной Украины с Динамо рассчитан до июня 2023-го, его цена за Transfermarkt – 10 млн евро.

"Миколенко зжер цього Холанда": Олександр Петраков – про життя після чемпіонату світу і негатив на свою адресу

blog_ava
Брешию накрыла волна критики – итальянский клуб нарушил карантин
06:00
66
Теги
Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Алекс Великих Виталий Миколенко Виталий Миколенко Трансферы Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Виктор Цыганков Виктор Цыганков Николай Шапаренко Николай Шапаренко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
18
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук