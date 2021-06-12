"Наши сильные качества – слаженный коллектив и понимание, что нужно делать на футбольном поле. Каждый футболист знает, что от него требуется. В теории тренеры объясняют каждому игроку, что ему нужно делать на своей позиции. Сейчас у нас более слаженный футбол, мы действуем как единый механизм.

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Статус Андрея Шевченко как легенды украинского футбола также вдохновляет. Когда такой человек у руля сборной, ты чувствуешь себя увереннее. Андрей Николаевич и его тренерский штаб подробно разбирают каждого соперника. На тренировках они делают коррекцию в таких моментах, на которые мы бы даже не обратили внимание.

Это люди с большим опытом и глубоким пониманием футбола. Они пытаются помочь каждому футболисту отдельно и команде в целом, чтобы мы чувствовали себя увереннее на поле и это помогло нам добиться результата. Работать с интернациональным штабом легко – каждый добавляет что-то новое, свою культуру, свое видение футбола, жизненный опыт. Думаю, это только способствует успеху", – цитирует Цыганкова официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут также Австрия и Северная Македония.

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