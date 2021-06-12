"Мы давно с другом думали, чтобы совместно что-то открыть. Но пока эта идея отошла на второй план, поскольку все ресурсы и вся поддержка идут пока на бизнес моего товарища.

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Возможно, я в будущем что-то тоже рассмотрю. Сначала мы хотели открыть какие-то интересные барбершопы. Что для футболистов интересно? Стрижка. Всем интересно, кто и с какой стрижкой выходит на игру.

Есть еще идеи на будущее: своя линия спортивной одежды. Придумал ли я уже название? Пока без названия, все еще в процессе разработки. Но в будущем, возможно, будет такой бизнес", – сказал Цыганков в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, в прошлом сезоне Цыганков провел за "бело-синих" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. Полузащитник стал вторым бомбардиром УПЛ, пропустив на три гола вперед Владислава Кулача.

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