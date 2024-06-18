"Матвиенко спал... Он увидел соперника уже прямо перед собой, и решил отдать, как говорят, – пас под сплав, то есть, чтобы избавиться от мяча... Конечно, такое делать нельзя. Более искусный защитник выбил бы куда-то в другую сторону. Я знал, что Матвиенко сделает то, чего делать не следует... Он так и за Шахтер играет. В итоге, Лунин вынужден был выносить мяч куда подальше. Такие ошибки ломают команду. После этого гола у "сине-желтых" начался мандраж.

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Кстати, второй пропущенный гол произошел после обрезки Конопли на фланге, после чего состоялась успешная контратака румын – 0:2, и игра сделана... И тут случилось то, чего я больше всего боялся, – некоторые футболисты сборной Украины начали продавать себя, делать то, ради чего они и приехали на Евро... В отличие от нас, Румыния была командой!

Вывод – если раньше говорили: покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда, то сейчас надо говорить: покажи мне свою защиту, и все будет понятно. Вспомните, как мы третий гол пропустили, – соперник на одном замахе убрал в штрафной сразу двух – Мудрика с Шапаренко. Так нельзя...

Показательный маркер противостояния – то, как где-то на 15-й минуте матча, когда Забарный первым был на мяче, румын боролся до последнего и вставил ногу так, что нарушил правила – жестко, но это в этом и есть настрой на игру, мобилизованность, заряженность на борьбу. У сборной Румынии так действовали все 11 футболистов, а украинцы играли на чистых мячах", – поделился Сопко в интервью Footboom.

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