Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, что надо сделать Роналду и Ко, чтобы попасть в финал Евро-2024.

"Мы должны мечтать о большем. Нужно верить. Я взял с собой семь рубашек (финалисты Евро-2024 сыграют на турнире по 7 матчей), а не три.

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Мы должны как можно лучше использовать наш талант, но нам нужно показать, на что мы способны вне игры, быть сильными духом и преодолевать препятствия.

Думаю, команда готова, но еще не достигла своего пика. Мы сможем сделать это только после первых трех матчей", – цитирует Мартинеса The Athletic.

Напомним, что Португалия стартует на Евро-2024 с матча против Чехии. Встреча состоится 18 июня в 22:00 по киевскому времени.

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