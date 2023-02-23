Украинский легионер получил очередное признание за свою игру.

Футбольный симулятор FIFA EA Sports обнародовал символическую сборную очередной футбольной недели. В нее вошел украинский полузащитник Виктор Цыганков.

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Напомним, на прошлой неделе экс-вингер Динамо впервые вышел в старте Жироны в матче против Альмерии и помог своей команде разгромить соперника. Украинец непосредственно приобщился к победе, забив гол и отдав эффектный ассист пяткой.

Благодаря своей игре Цыганков попал в символическую сборную недели FIFA 23, причем вошел в стартовый состав этой команды.

Напомним, после 22-х туров Жирона занимает в турнирной таблице Ла Лиги 11-ю строчку, имея в своем активе 27 очков.

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