Український легіонер отримав чергове визнання за свою гру.

Футбольний симулятор FIFA EA Sports оприлюднив символічну збірну чергового футбольного тижня. До неї увійшов український півзахисник Віктор Циганков.

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Нагадаємо, минулого тижня екс-вінгер Динамо вперше вийшов у старті Жирони у матчі проти Альмерії і допоміг своїй команді розгромити суперника. Українець безпосередньо долучився до перемоги, забивши гол і віддавши ефектний асист п'ятою.

Завдяки своїй грі Циганков потрапив до символічної збірної тижня FIFA 23, причому увійшов до стартового складу цієї команди.

Нагадаємо, після 22-х турів Жирона посідає у турнірній таблиці Ла Ліги 11-ту сходинку, маючи у своєму активі 27 очок.

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