Виктор Цыганков и его девушка / Instagram viktortsygankov

Вингер в Instagram выложил серию фотографий со своей возлюбленной, которую зовут Романа. "С моими любимыми", – подписал фото игрок Динамо и сборной Украины.

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Пара позировала в разных образах – от обыденного до классического. На некоторых фото компанию влюбленным составил белый лабрадор Лаки – домашний любимец 24-летнего Цыганкова.

Напомним, в сезоне 2021/22 Виктор забил 10 голов за Динамо, удерживая звание лучшего бомбардира "бело-синих". Также в его активе 3 ассиста в 22-х матчах сезона.

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