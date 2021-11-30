Віктор Циганков і його дівчина / Instagram viktortsygankov

Вінгер у Instagram виклав серію світлин зі своєю коханою, яку звуть Романа. "З моїми коханими", – підписав фото гравець Динамо і збірної України.

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Пара позувала в різних образах – від повсякденного до класичного. На деяких фото компанію закоханим склав білий лабрадор Лакі – домашній улюбленець 24-річного Циганкова.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Віктор забив 10 голів за Динамо, втримуючи звання найкращого бомбардира "біло-синіх". Також в його активі 3 асисти у 22-х матчах сезону.

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