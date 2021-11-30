Циганков похизувався серією фото з коханою – домашній улюбленець склав компанію
30 листопада 06:30 - Читать на русском
В особистому житті найкращого бомбардира Динамо повний порядок.
Вінгер у Instagram виклав серію світлин зі своєю коханою, яку звуть Романа. "З моїми коханими", – підписав фото гравець Динамо і збірної України.
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Пара позувала в різних образах – від повсякденного до класичного. На деяких фото компанію закоханим склав білий лабрадор Лакі – домашній улюбленець 24-річного Циганкова.
Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Віктор забив 10 голів за Динамо, втримуючи звання найкращого бомбардира "біло-синіх". Також в його активі 3 асисти у 22-х матчах сезону.
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