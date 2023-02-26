Поєдинок проти Атлетіка з Більбао у 23-му турі чемпіонату Іспанії розпочався дуже вдало для вінгера збірної України.

Вже на 4-й хвилині гри на Сан-Мамесі Жирона відкрила рахунок, забивши у ворота Атлетіка. Гольову передачу до свого активу записав Віктор Циганков.

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Українець з правого флангу покотив м'яч на Алейша Гарсію, який у дотик класно пробив у дальній кут і вивів Жирону вперед. Це другий асист 25-річного Циганкова в Іспанії. Унаї Сімон – голкіпер Атлетіка і "Фурії Рохи" – був безсилий.

Нагадаємо, у попередньому матчі чемпіонату Іспанії проти Альмерії (6:2) Віктор забив дебютний гол, віддав результативну передачу і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.