"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси

Киевское Динамо потерпело позорное домашнее поражение от Челси и бесславно покинуло Лигу Европы. Сокрушительная реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

Динамо было разгромлено лондонским клубом на НСК Олимпийский со счетом 0:5. "Бело-синие" пережили исторической позор, ведь ни разу не пропускали столько мячей на своем поле. Киевляне провалились на глазах 65-ти тысяч болельщиков, большинство из которых, видимо, сильно засомневались, стоит в следующий раз приходить на стадион. По крайней мере пользователи соцсетей не оставляют подопечным Хацкевича никаких шансов, пока команда будет демонстрировать такой грустный футбол.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов

Аналитик и блогер Михаил Смоловой не подбирал слов после жалкого фиаско Динамо. Он совсем не жалеет, что во время матча находился в Берлине: "Так безбожно про*бывать поколение достаточно приличных ребят...

Картофельный Гвардиола, иди на**р в Сити...".

Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий совсем не удивлен таким результатом: "Ничего нового за Динамо не напишу. Всё мной давно уже сказано. Для тех, кто разделяет мои взгляды на происходящее в клубе, это фиаско не стало неожиданным. Всё закономерно! Просто на фоне "Челси" отчётливо стали видны все ошибки руководства, менеджмента, селекции, тренерского штаба, футболистов. Команда укомплектованная лишь на 20% не может достойно противостоять европейским том-клубам".

Журналист Роман Бебех считает, что такое поражение должно стать уроком.

Кожна така поразка має стати уроком. #динамочелсі — Роман Бебех (@roman_bebekh) 14 березня 2019 р.

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко назвал поражение Динамо одним неприятным словом...

Це пипец... 0:5 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 березня 2019 р.

...А потом добавил: "Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно".

0:5

Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 14 березня 2019 р.

Журналист Евгений Зинченко критикует Хацкевича: "Во-первых, это красиво. Я о счете. Во-вторых, это поучительно. Я об игре соперника. Ну, а в-третьих, это ужасно. Я о работе тренера. Если это можно назвать работой".

по-перше, це красиво. я про рахунок. по-друге, це повчально. я про гру суперника. ну, а по-третє, це жахливо. я про роботу тренера. якщо це можна назвати роботою. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 14 березня 2019 р.

Константин Андриюк делает акцент на огромной пропасти между АПЛ и УПЛ.

Буду стисло.

Є гарний анекдот про Чапаєва, Пєтьку і нюанс.



Отже!

Англійська Прем'єр-Ліга VS Українська Прем'єр-Ліга, цього сезону:



МанСіті-Шахтар 9:0

Челсі-ДК 8:0

Арсенал-Ворскла 7:2



Обидва чемпіонати називаються "Прем'єр-Ліга"

Але є Пєтька один нюанс — Andriyuk (@Andriyak) 14 березня 2019 р.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик очень сомневается, что в ближайшем будущем фанаты снова заполнят стадион на матче Динамо.

Мені цікаво, коли на Динамо тепер прийде повний стадіон? І чи взагалі це колись буде... Одне точно можу сказати, ті хто сьогодні прийшов вживу подивитися Динамо, ще довго не матимуть бажання прийти на стадіон! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 14 березня 2019 р.

Комментатор Вадим Скичко напоминает, что Динамо никогда не пропускало 5 голов на своем поле и считает, что киевлянам нужно равняться на своего недавнего соперника в квалификации ЛЧ – пражскую Славию.

Динамо НІКОЛИ не пропускало вдома у єврокубках 5 м’ячів. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 14 березня 2019 р.

Тим часом празька Славія (суперник Динамо у кваліфікації ЛЧ) показує, що таке характер.



2:2 з Севільєю на виїзді та 4:3 вдома із голом на передостанній хвилині гри. Оце жага до перемоги! Браво! — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 14 березня 2019 р.

"Брутальный футбол" намекает, с какими командами нужно играть Динамо.

Глава МИД Украины Павел Климкин тоже не залимшився стороне киевского провала: "Иногда футбол печальнее даже нашей политики. Сегодня именно такой день".

Іноді футбол сумніший навіть за нашу політику. Сьогодні саме такий день . — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 березня 2019 р.

Пользователи соцсетей были более красноречивыми. "Когда видишь такие матчи киевского Динамо, которое я когда-то любил и болел до дрожжи в руках, на ум приходит название тарантиновского фильма "Бесславные ублюдки...".

Когда видишь такие матчи киевского Динамо, которое я когда-то любил и болел до дрожжи в руках, на ум приходит название тарантиновского фильма "Бесславные ублюдки"... — Андрій Шумило (@andykrim65) 14 березня 2019 р.

"Валерий Васильевич, прости нас. Мы все про*бали".

"Челси уничтожило Динамо на Олимпийском 0:5 (0:8). А что действительно убивает, так это то, что ДК ничего не показало. 2 матча – 2 удара в створ ворот... Атакующий потенциал команды просто 0, к обороне без претензий – как всегда ультрадно".