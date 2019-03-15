"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси

Киевское Динамо потерпело позорное домашнее поражение от Челси и бесславно покинуло Лигу Европы. Сокрушительная реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.
Динамо было разгромлено лондонским клубом на НСК Олимпийский со счетом 0:5. "Бело-синие" пережили исторической позор, ведь ни разу не пропускали столько мячей на своем поле. Киевляне провалились на глазах 65-ти тысяч болельщиков, большинство из которых, видимо, сильно засомневались, стоит в следующий раз приходить на стадион. По крайней мере пользователи соцсетей не оставляют подопечным Хацкевича никаких шансов, пока команда будет демонстрировать такой грустный футбол.
Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов
Аналитик и блогер Михаил Смоловой не подбирал слов после жалкого фиаско Динамо. Он совсем не жалеет, что во время матча находился в Берлине: "Так безбожно про*бывать поколение достаточно приличных ребят...
Картофельный Гвардиола, иди на**р в Сити...".
Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий совсем не удивлен таким результатом: "Ничего нового за Динамо не напишу. Всё мной давно уже сказано. Для тех, кто разделяет мои взгляды на происходящее в клубе, это фиаско не стало неожиданным. Всё закономерно! Просто на фоне "Челси" отчётливо стали видны все ошибки руководства, менеджмента, селекции, тренерского штаба, футболистов. Команда укомплектованная лишь на 20% не может достойно противостоять европейским том-клубам".
Журналист Роман Бебех считает, что такое поражение должно стать уроком.
Экс-хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко назвал поражение Динамо одним неприятным словом...
...А потом добавил: "Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно".
Журналист Евгений Зинченко критикует Хацкевича: "Во-первых, это красиво. Я о счете. Во-вторых, это поучительно. Я об игре соперника. Ну, а в-третьих, это ужасно. Я о работе тренера. Если это можно назвать работой".
Константин Андриюк делает акцент на огромной пропасти между АПЛ и УПЛ.
Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик очень сомневается, что в ближайшем будущем фанаты снова заполнят стадион на матче Динамо.
Комментатор Вадим Скичко напоминает, что Динамо никогда не пропускало 5 голов на своем поле и считает, что киевлянам нужно равняться на своего недавнего соперника в квалификации ЛЧ – пражскую Славию.
"Брутальный футбол" намекает, с какими командами нужно играть Динамо.
Глава МИД Украины Павел Климкин тоже не залимшився стороне киевского провала: "Иногда футбол печальнее даже нашей политики. Сегодня именно такой день".
Пользователи соцсетей были более красноречивыми. "Когда видишь такие матчи киевского Динамо, которое я когда-то любил и болел до дрожжи в руках, на ум приходит название тарантиновского фильма "Бесславные ублюдки...".
"Валерий Васильевич, прости нас. Мы все про*бали".
"Челси уничтожило Динамо на Олимпийском 0:5 (0:8). А что действительно убивает, так это то, что ДК ничего не показало. 2 матча – 2 удара в створ ворот... Атакующий потенциал команды просто 0, к обороне без претензий – как всегда ультрадно".