toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси

11:04 170 Читати українською
"Валерий Васильевич, прости нас, мы все про*бали": безжалостная реакция соцсетей на позорное поражение Динамо от Челси
Хацкевич полностью проиграл Сарри тренерскую дуэль

Киевское Динамо потерпело позорное домашнее поражение от Челси и бесславно покинуло Лигу Европы. Сокрушительная реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

Динамо было разгромлено лондонским клубом на НСК Олимпийский со счетом 0:5. "Бело-синие" пережили исторической позор, ведь ни разу не пропускали столько мячей на своем поле. Киевляне провалились на глазах 65-ти тысяч болельщиков, большинство из которых, видимо, сильно засомневались, стоит в следующий раз приходить на стадион. По крайней мере пользователи соцсетей не оставляют подопечным Хацкевича никаких шансов, пока команда будет демонстрировать такой грустный футбол.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов

Аналитик и блогер Михаил Смоловой не подбирал слов после жалкого фиаско Динамо. Он совсем не жалеет, что во время матча находился в Берлине: "Так безбожно про*бывать поколение достаточно приличных ребят...
Картофельный Гвардиола, иди на**р в Сити...".

Футбольный менеджер Александр Ольшанецкий совсем не удивлен таким результатом: "Ничего нового за Динамо не напишу. Всё мной давно уже сказано. Для тех, кто разделяет мои взгляды на происходящее в клубе, это фиаско не стало неожиданным. Всё закономерно! Просто на фоне "Челси" отчётливо стали видны все ошибки руководства, менеджмента, селекции, тренерского штаба, футболистов. Команда укомплектованная лишь на 20% не может достойно противостоять европейским том-клубам".

Журналист Роман Бебех считает, что такое поражение должно стать уроком.

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко назвал поражение Динамо одним неприятным словом...

...А потом добавил: "Мой вывод, что никаких выводов после первой игры не сделали. К сожалению, это наш уровень футбола помноженный на бесхарактерность, тактические промахи. Больно".

Журналист Евгений Зинченко критикует Хацкевича: "Во-первых, это красиво. Я о счете. Во-вторых, это поучительно. Я об игре соперника. Ну, а в-третьих, это ужасно. Я о работе тренера. Если это можно назвать работой".

Константин Андриюк делает акцент на огромной пропасти между АПЛ и УПЛ.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик очень сомневается, что в ближайшем будущем фанаты снова заполнят стадион на матче Динамо.

Комментатор Вадим Скичко напоминает, что Динамо никогда не пропускало 5 голов на своем поле и считает, что киевлянам нужно равняться на своего недавнего соперника в квалификации ЛЧ – пражскую Славию.

"Брутальный футбол" намекает, с какими командами нужно играть Динамо.

та й таке

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Глава МИД Украины Павел Климкин тоже не залимшився стороне киевского провала: "Иногда футбол печальнее даже нашей политики. Сегодня именно такой день".

Пользователи соцсетей были более красноречивыми. "Когда видишь такие матчи киевского Динамо, которое я когда-то любил и болел до дрожжи в руках, на ум приходит название тарантиновского фильма "Бесславные ублюдки...".

"Валерий Васильевич, прости нас. Мы все про*бали".

"Челси уничтожило Динамо на Олимпийском 0:5 (0:8). А что действительно убивает, так это то, что ДК ничего не показало. 2 матча – 2 удара в створ ворот... Атакующий потенциал команды просто 0, к обороне без претензий – как всегда ультрадно".

Теги
Челси Челси Лига Европы Статьи Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
21
мин
Ницца
20:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук