"Цыганков может уйти, он же не раб, и насильно в Динамо его никто не держит. Но если достойного предложения не поступит, то он и дальше будет играть во благо Динамо. Вместе с Цыганковым мы решим, что делать дальше. На сегодняшний день по нему нет предложений, если поступят – будем рассматривать.

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Насчет Бущана тоже нет никаких предложений. Может, Манчестер Юнайтед и интересуется Бущаном, но я об этом не слышал. Не знаю, кто вбрасывает в интернет эти фейки. Я говорю о трансферах только в одном случае – когда вижу на бумаге официальное письмо клуба, который хочет приобрести нашего футболиста. Если звонят агенты, то я сразу бросаю трубку.

Пока нет никакого конкретного предложения по игрокам Динамо! Как я уже говорил: я не хочу распродавать команду. Я не стою с протянутой рукой и не жду, что кто-то пришлет мне предложение", – резюмировал Суркис в интервью FanDay.

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