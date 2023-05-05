Виктор Цыганков ощущает всю красоту испанского футбола самого высокого уровня.

Легионер Жироны сделал эмоциональную публикацию после домашней победы над Мальоркой, которую удалось вырвать под занавес встречи.

"Я наслаждаюсь каждым мгновением здесь. Монтиливи – как всегда", – написал Цыганков в соцсетях.

Домашний стадион действительно стал крепостью для Жироны. Каталонцы последний раз проигрывали дома 2 месяца назад, после чего одержали 4 победы подряд, среди которых уничтожение Реала (4:2).

Сам Цыганков уже успел наиграть за Жирону 13 матчей, оформив 3 гола и 4 ассиста. Напомним, зимой "бело-красные" отдали за звезду Динамо всего 5 млн евро и пообещали киевлянам долю от предстоящей перепродажи.

Цыганков спровоцировал гол и отдал предголевой пас – Жирона вырвала победу над Мальоркой и посягает на еврокубки