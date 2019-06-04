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Цыганков интересует минимум 3 клуба, которые общаются с Динамо, – СМИ

12:03 431 Читати українською
Цыганков интересует минимум 3 клуба, которые общаются с Динамо, – СМИ
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Хавбек Динамо Виктор Цыганков является лакомым куском на трансферном рынке. Лидером "бело-синих" интересуются не менее 3-х клубов.

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков своей игрой привлек внимание нескольких иностранных клубов. 21-летний вице-капитан киевлян заинтересовал минимум 3 европейских клуба, которые общаются с Динамо по поводу трансфера, сообщает Спортивка.

Динамо хочет получить за Цыганкова не менее 25-30 млн евро, – СМИ

При этом отмечается, что не все из них представляют топ-чемпионаты. Кроме того, указано, что среди них нет Галатасарая, который, по слухам, тоже интересуется динамовцем.

В чемпионате Украины 2018/19 Цыганков забил 18 голов и отдал 11 ассистов – это лучший показатель в сезоне. Контракт 21-летнего вингера с Динамо истекает летом 2023 года.

Недавно президент киевлян Игорь Суркис заявил, что Цыганков должен еще некоторое время провести в Динамо, а никаких предложений по трансферу игрока клуб не получал.

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