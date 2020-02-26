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Цыганков и Исмаили попали в список 50 самых дорогих игроков Европы не из ведущих чемпионатов

10:51 123 Читати українською
Цыганков и Исмаили попали в список 50 самых дорогих игроков Европы не из ведущих чемпионатов
Исмаили против Цыганкова / фото: О. Приходько

Виктор Цыганков и Исмаили – единственные представители УПЛ в рейтинге самых дорогих игроков не из чемпионатов европейской топ-5.

Цыганков оказался на 38-м месте рейтинга самых дорогих игроков Европы без учета ведущих чемпионатов по версии Transfermarkt. Украинец вместе с защитником Аякса Лисандро Мартинесом стоит 20 млн евро.

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Чуть ниже оказался левый защитник Шахтера Исмаили – 46 позиция. Ценник на бразильца – 19 млн евро. Возглавляет рейтинг звездный квартет из Аякса: Донни ван ден Беек, Хаким Зиеш, Давид Нерес и Андре Онана.

Отметим, что на место в рейтинге влияет возраст игроков. Именно поэтому Цыганков оказался на 38 позиции, хотя стоимость футболистов с 31 по 44 места неизменна.

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