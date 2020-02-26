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Циганков та Ісмаїлі потрапили до списку 50 найдорожчих гравців Європи не з провідних чемпіонатів

10:47 217 Читать на русском
Циганков та Ісмаїлі потрапили до списку 50 найдорожчих гравців Європи не з провідних чемпіонатів
Ісмаїлі проти Циганкова / фото: О. Приходько

Віктор Циганков та Ісмаїлі – єдині представники УПЛ у рейтингу найдорожчих гравців не з чемпіонатів європейської топ-5.

Циганков опинився на 38-му місці рейтингу найдорожчих гравців Європи без урахування провідних чемпіонатів за версією Transfermarkt. Українець разом із захисником Аякса Лісандро Мартінесом вартує 20 млн євро.

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Трохи нижче опинився лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі – 46 позиція. Цінник на бразильця – 19 млн євро. Очолює рейтинг зірковий квартет з Аякса: Донні ван ден Беек, Хакім Зієш, Давід Нерес та Андре Онана.

Зазначимо, що на місце в рейтингу впливає вік гравців. Саме тому Циганков опинився на 38 позиції, хоча вартість футболістів з 31 по 44 місця незмінна.

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