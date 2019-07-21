Циганков та Дуелунд пропустять спаринг Динамо проти Колоса

Два півзахисники Динамо не допоможуть команді у товариському матчі з новачком УПЛ.

Віктор Циганков і Міккел Дуелунд, які не взяли участі в контрольному матчі з Оболонню-Бровар, також не зіграють сьогодні і проти Колоса, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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За інформацією видання, обидва гравці завершують курс індивідуальних тренувань і з понеділка, 22 липня, почнуть працювати без обмежень у загальній групі команди.

Нагадаємо, свій перший офіційний поєдинок в новому сезоні Динамо проведе в неділю, 28 липня. У матчі за Суперкубок України команда Олександра Хацкевича зустрінеться з Шахтарем.

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