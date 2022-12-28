Журналист Игорь Цыганык рассказал, кого хотел бы видеть в первой команде Динамо и кому из "бело-синих" стоит попробовать себя в другом клубе.

"Назар Волошин мне очень понравился по матчам за Динамо U-19. Мне понравились Диалло и Боль. Но все это должен понимать главный тренер. Он берет на сборы игроков. У него есть стратегическая актуальная цель.

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Тренер должен подготовить команду и попытаться выиграть чемпионат. Если такие футболисты, как Андриевский или Леднев, не могут проявить себя уже долгое время, то они пересидели. Им нужно снова попытаться где-нибудь перезапуститься. Это должен чувствовать тренер. Какой-нибудь игрок может два года сидеть в запасе, а потом выдаст такой сезон, что все схватятся за голову", – сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Шахтера на 2 пункта.

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