"Цыганков хочет уехать. Если не этой зимой, то следующим летом по нему поступит хорошее предложение. Цыганков может получить хороший контракт в топ-клубе, а Динамо получит серьезные деньги.

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На данном этапе Цыганков – лидер команды и чувствует себя достаточно комфортно. Хочет ли он уйти? Да, хочет. Он заслужил переехать в хороший клуб", – сказал Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE".

К слову, в нынешнем 24-летний украинец провел за киевский клуб 25 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 11 голов и 4 результативных передачи.

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