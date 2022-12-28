Журналіст Ігор Циганик розповів, кого б хотів бачити у першій команді Динамо і кому з "біло-синіх" варто спробувати себе в іншому клубі.

"Назар Волошин мені дуже сподобався по матчах за Динамо U-19. Мені сподобалися Діалло і Боль. Але все це повинен розуміти головний тренер. Він бере на збори гравців. У нього є стратегічна актуальна мета.

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Тренер повинен підготувати команду і спробувати виграти чемпіонат. Якщо такі футболісти, як Андрієвський або Лєднєв, не можуть проявити себе вже тривалий час, то вони пересиділи. Їм потрібно знову спробувати десь перезапуститися. Це повинен відчувати тренер. Якийсь гравець може два роки сидіти в запасі, а потім видасть такий сезон, що всі схопляться за голову", – сказав Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE".

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Шахтаря на 2 пункти.

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