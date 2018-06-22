Цыганик считает критику Коваленко слишком жесткой

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик назвал самого перспективного украинского футболиста, а также прокомментировал ситуацию с Виктором Коваленко.

"Сейчас самым перспективным украинцем является Цыганков, наверное. Но ему где-то не хватает, и это большая проблема наших игроков, они не бегут назад.

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Коваленко также. Его просто уничтожают, его очень жаль. Ему всего 20 лет, дайте парню играть в футбол. Ему дали такую позицию, десятки, которая очень ответственная. Он будет обрезаться, он может год обрезаться, два года, но затем он выдаст пять таких сезонов...

Сейчас его посадили на скамейку и дают играть по пять, семь, десять минут. Его так просто уничтожат. В футболистов нужно верить", – заявил Цыганик в программе "От души в душу".