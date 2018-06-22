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Циганик вважає критику Коваленка занадто жорсткою

14 червня 15:47 2223 Читать на русском
Циганик вважає критику Коваленка занадто жорсткою
Ігор Циганик

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик назвав найперспективнішого українського футболіста, а також прокоментував ситуацію з Віктором Коваленком.

"Зараз найперспективнішим українцем є Циганков, напевно. Але йому десь не вистачає, і це велика проблема наших гравців, що він не біжить назад.

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Коваленко також. Його просто знищують, його дуже шкода. Йому всього 20 років, дайте хлопцю грати у футбол. Йому дали таку позицію, десятки, яка дуже відповідальна. Він буде обрізатися, він може рік обрізатися, два роки, але потім він видасть п'ять таких сезонів...

Зараз його посадили на лавку і дають грати по п'ять, сім, десять хвилин. Його так просто знищать. У футболістів потрібно вірити", – заявив Циганик в програмі "От души в душу".

Теги
Віктор Циганков Віктор Циганков Ігор Циганик Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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