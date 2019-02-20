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Цыганык: Хайдук заплатил за Сватка 450 тысяч евро

09:41 63 Читати українською
Цыганык: Хайдук заплатил за Сватка 450 тысяч евро
Александр Сваток / ФК Хайдук

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал, сколько Хайдук заплатил Заре за переход защитника Александра Сватка.

"Назывались разные цифры, но на самом деле Хайдук заплатил за Сватка 450 тысяч евро. За футболиста, у которого оставалось полгода контракта, я считаю, это нормальная цена", –сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

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Напомним, Заря отправляла защитника в дубль, поскольку тот не хотел продлевать контракт, а позже продала представителю чемпионата Хорватии Хайдук Сплит.

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