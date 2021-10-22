Хозяева преобладали луганчан в первом тайме и имели несколько моментов, но не слишком острых. Заря же ничего серьезного не создала. Во время перерыва Виктор Скрипник, похоже, серьезно поговорил с подопечными, которым удалось забить.

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Луганчане начали наседать на ворота, а атака на 65 минуте завершилась голом. Сайядманеш получил мяч слева на линии штрафной и красиво пробил в дальний угол. ЦСКА организовал финальное нашествие: остро, но безрезультатно. Заря набрала первые три очка и поднялась на третью строчку, болгары стали последними с одним пунктом.