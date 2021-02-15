Московский клуб победил в борьбе за 21-летнего Эмиля Бохинена. Игрок присоединился к коллективу.

Полузащитник Стабека официально стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт подписан до лета 2025 года. Трансфер обошелся в 1,5 млн евро.

Динамо опередило ЦСКА в борьбе за хавбека сборной Норвегии, – СМИ

Ранее российские СМИ рапортовали, что игроком интересовалось Динамо. Более того, киевляне якобы выиграли борьбу за 21-летнего хавбека, ведь предложили лучшие условия, чем ЦСКА.

Заметим, Эмиль Бохинен провел в футболке основной команды Стабека 73 поединка, в которых отметился 9 голами и 10 ассистами. За сборную Норвегии U-21 хавбек сыграл 10 встреч, забив 1 мяч.

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