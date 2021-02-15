Московський клуб переміг у боротьбі за 21-річного Еміля Бохінена. Гравець приєднався до колективу.

Півзахисник Стабека офіційно став гравцем ЦСКА, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт підписаний до літа 2025 року. Трансфер обійшовся у 1,5 млн євро.

Динамо випередило ЦСКА у боротьбі за хавбека збірної Норвегії, – ЗМІ

Раніше російські ЗМІ рапортували, що Бохіненом цікавилось Динамо. Ба більше, кияни нібито виграли боротьбу за 21-річного хавбека, адже запропонували кращі умови, ніж ЦСКА.

Зауважимо, Еміль Бохінен провів у футболці основної команди Стабека 73 поєдинки, в яких відзначився 9 голами та 10 асистами. За збірну Норвегії U-21 хавбек відіграв 10 зустрічей, забивши 1 м'яч.

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