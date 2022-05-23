"Я благодарен за время, проведенное в Висле. Хотел бы поблагодарить этот замечательный клуб. Тренерам, персоналу, игрокам. Всем. За столь короткий период вы стали для меня родными. Здесь я чувствовал себя как дома с первого дня. Вы оказали мне поддержку, которая мне была нужна. Я ценю это, и навсегда сохраню это в своем сердце.

Цитаишвили отметился дебютным голом за Вислу, но не спас легендарный клуб от вылета из элиты

И я хотел бы поблагодарить болельщиков. Вы поддерживали меня с первого матча. Вы полюбили меня, и я вас полюбил. И это тоже останется со мной на всю жизнь. Я знаю, что вы заслуживаете большего. И искренне желаю только побед и кубков", – написал Цитаишвили в своем Instagram.

Отметим, что Гио с началом войны россиян против Украины перебрался в краковскую Вислу, в которой сыграл 7 матчей, отличившись голом и 2 ассистами.

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