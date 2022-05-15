Экстракляса, 33 тур

Радомяк Радом – Висла Краков – 4:2

Голы: Ангельски, 50, 67, 68, Абрамович, 86 – Цитаишвили, 8, Савич, 48

Для сохранения шансов на спасение гостям необходима была исключительно победа. Начало встречи сложилось для Вислы вполне успешно – Георгий Цитаишвили открыл счет матча и своих голов за Вислу. Принадлежащий Динамо грузин эффектно убрал защитника, после чего пробил точно в нижний угол.

| Gio Tsitaishvili scores his debut goal for @WislaKrakowSA ️️️



A lovely finish on his weaker right foot!pic.twitter.com/y8th18HA7H — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 15, 2022

На старте второй половины Савич удвоил преимущество краковцев, однако на этом их успехи завершились. Радомяк успел ответить 4 голами, похоронившими соперника. Особенно постарался Кароль Ангельски, оформив хет-трик.

Висла потеряла все шансы на выживание и за тур до финиша присоединилась к двум другим неудачникам сезона – Термалике и Гурнику Ленчна. На самом деле, провал 13-кратного чемпиона Польши вполне закономерен. Клуб уже несколько лет переживает финансовый кризис, регулярно оказывался в нижней части таблицы и наконец доигрался – придется выступать во втором дивизионе.

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