20-летний вингер получил мышечное повреждение в расположении Черноморца, информирует ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Динамо отдало 12 игроков в аренду Черноморцу

Георгий, который недавно получил гражданство Грузии, не будет играть минимум ближайшие две недели. Это означает, что Цитаишвили точно пропустит стартовый матч УПЛ против Десны, который состоится уже 25 июля, а также встречи с СК Днепр-1 и Металлистом 1925.

Добавим, что в сезоне 2021/22 Георгий Цитаишвили будет выступать за "моряков" на правах аренды из Динамо, о трансфере официально объявили лишь сегодня. Первую часть прошлой кампании вингер провел в Киеве, а вторую – в Ворскле в аренде.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери