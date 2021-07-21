Цітаішвілі зазнав травми після переходу в Чорноморець – озвучені терміни відновлення
Георгій Цітаішвілі розпочинає свої виступи за одеський колектив на мінорній ноті.
20-річний вінгер отримав м'язове пошкодження в розташуванні Чорноморця, інформує ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
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Георгій, який нещодавно отримав громадянство Грузії, не гратиме щонайменше найближчі два тижні. Це означає, що Цітаішвілі точно пропустить стартовий матч УПЛ проти Десни, який відбудеться вже 25 липня, а також зустрічі з СК Дніпро-1 та Металістом 1925.
Додамо, що у сезоні 2021/22 Георгій Цітаішвілі виступатиме за "моряків" на правах оренди з Динамо, про трансфер офіційно оголосили лиш сьогодні. Першу частину минулої кампанії вінгер провів у Києві, а другу – у Ворсклі в оренді.
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