20-річний вінгер отримав м'язове пошкодження в розташуванні Чорноморця, інформує ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Динамо віддало 12 гравців у оренду Чорноморцю

Георгій, який нещодавно отримав громадянство Грузії, не гратиме щонайменше найближчі два тижні. Це означає, що Цітаішвілі точно пропустить стартовий матч УПЛ проти Десни, який відбудеться вже 25 липня, а також зустрічі з СК Дніпро-1 та Металістом 1925.

Додамо, що у сезоні 2021/22 Георгій Цітаішвілі виступатиме за "моряків" на правах оренди з Динамо, про трансфер офіційно оголосили лиш сьогодні. Першу частину минулої кампанії вінгер провів у Києві, а другу – у Ворсклі в оренді.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери