"Это очень деликатная тема. В первую очередь, все зависит от позиции футболиста, его ближайших родственников. Если он серьезно настроился сменить гражданство, то убедить его не делать этого будет сложно. Каждый выбирает свой путь.

"Заставить играть за Украину мы не можем": Ротань – о вероятной смене футбольного гражданства Цитаишвили

Цитаишвили в составе сборной Украины становился чемпионом мира среди юниоров. Георгий – парень амбициозный и, видимо, был убежден, что дальше сможет закрепиться в основе киевского Динамо. Но и с приходом Мирчи Луческу его позиции в команде – игрока ротации – не изменились. Поэтому, чтобы Цитаишвили не имел проблем с игровой практикой его и отправили в аренду в Ворсклу.

В своих интервью Георгий заявлял, что его в Полтаве все устраивает, но не исключен вариант, что добиться признания на международной арене он сможет быстрее, если будет выступать за сборную Грузии. Я бы посоветовал ему не торопиться, а постараться доказать своей игрой, что он достоин быть на ведущих ролях в Динамо. Тогда дверь в национальную сборную Украины будет открыть легче. Хотя, если откровенно, сейчас по уровню мастерства ему сложно составить конкуренцию тем футболистам, которые уже играют на его позиции в главной команде страны. Право выступать за сборную, уточню, не только украинскую, нужно заслужить. Об этом необходимо помнить всегда", – сказал Маркевич в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Цитаишвили родился в Израиле, но является воспитанником академии киевского Динамо. Георгий выступал за юношеские сборные Украины U-17, U-18 и U-19. В 2019 году он стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Украины под руководством Александра Петракова.

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