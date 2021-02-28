"Це дуже делікатна тема. В першу чергу, все залежить від позиції футболіста, його найближчих родичів. Якщо він серйозно налаштувався змінити громадянство, то переконати його не робити цього буде складно. Кожен обирає свій шлях.

"Змусити грати за Україну ми не можемо": Ротань – про ймовірну зміну футбольного громадянства Цітаішвілі

Цітаішвілі у складі збірної України ставав чемпіоном світу серед юніорів. Георгій – хлопець амбітний і, мабуть, був переконаний, що далі зуміє закріпитися в основі київського Динамо. Але і з приходом Мірчі Луческу його позиції в команді – гравця ротації – не змінилися. Тому, щоб Цітаішвілі не мав проблем з ігровою практикою його і відправили в оренду у Ворсклу.

У своїх інтерв'ю Георгій заявляв, що його в Полтаві все влаштовує, але не виключений варіант, що добитися визнання на міжнародній арені він зможе швидше, якщо виступатиме за збірну Грузії. Я б порадив йому не поспішати, а постаратися довести своєю грою, що він гідний бути на провідних ролях в Динамо. Тоді двері в національну збірну України буде відкрити легше. Хоча, якщо відверто, зараз за рівнем майстерності йому складно скласти конкуренцію тим футболістам, які вже грають на його позиції у головній команді країни. Право виступати за збірну, уточню, не лише українську, потрібно заслужити. Про це необхідно пам'ятати завжди", – сказав Маркевич у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Цітаішвілі народився в Ізраїлі, але є вихованцем академії київського Динамо. Георгій виступав за юнацькі збірні України U-17, U-18 та U-19. У 2019 році він став чемпіоном світу у складі юнацької збірної України під керівництвом Олександра Петракова.

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