"Мы заинтересованы в том, чтобы и Цитаишвили, и Шуранов играли за нашу сборную. Они привлекались в ряды "молодежки", Цитаишвили был чемпионом мира в составе юношеской сборной. Конечно, мы на них рассчитываем. Если они привлекались в сборную, значит, нужны Украине.

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Мы со своей стороны дали им понять, что они по своим футбольным качествам и перспективам подходят сборной Украины. Мы видим в них будущее. Если же появились темы о том, что они могут сменить гражданство, это уже их личные вопросы, вопросы их семей. Заставить их играть за Украину мы не можем, это вопрос их личного выбора. Мы хотим, чтобы в команде были патриоты, которые хотят играть и представлять Украину", – сказал Ротань в комментарии Meta-ratings.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация, что вингер Динамо Георгий Цитаишвили рассматривает возможность сменить украинское спортивное гражданство на грузинское, а Эрик Шуранов интересен скаутам молодежной сборной Германии.

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